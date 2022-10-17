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12:16, 17 октября 2022Россия

В Госдуме прокомментировали возможность введения Сербией антироссийских санкций

Депутат Белик заявил, что Сербия введет санкции против России только «под дулом у виска»

Фото: Илья Кошелев / Globallookpress.com

Российские власти не исключают того, что Сербия под давлением западных стран введет антироссийские санкции. Такой комментарий дал член комитета Государственной Думы по международным делам Дмитрий Белик, передают «Известия».

«Мы не можем полностью исключить такую ситуацию, хотя и президент [Сербии Александр] Вучич и все политическое руководство Сербии всегда говорило, что ближе России по духу и как союзника у них нет», — подчеркнул парламентарий.

По словам депутата, Сербию окружают недружественные России государства. Однако если Белград присоединится к санкционной политике, то это будет самым последним шагом, на который решатся власти страны, добавил Белик. «Посмотрим, как будут развиваться события, но в любом случае, если это даже произойдет, мы должны понимать, что на самом деле будет сделано при нахождении дула у виска у сербов, в другом случае они на это никогда не пойдут», — резюмировал парламентарий.

Внешнеполитический комитет Европарламента в понедельник, 17 октября, потребовал увязать продолжение переговоров об интеграции Сербии в Евросоюз (ЕС) с присоединением Белграда к санкциям против Москвы.

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Сергей Истомин
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