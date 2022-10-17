В Крыму участника украинского нацбатальона осудили на шесть лет

ФСБ: в Крыму суд приговорил к 6,5 года колонии участника украинского нацбатальона

В Крыму суд вынес приговор гражданину Украины за участие в деятельности запрещенной в России террористической организации «Батальон имени Номана Челебиджихана». Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Крыму и Севастополю.

Мужчина осужден на 6,5 года лишения свободы в колонии строгого режима. На следствии и суде он чистосердечно признал вину и раскаялся в содеянном, отметили в ведомстве.

Суд установил, что украинец в 2016 году добровольно вступил в состав националистического батальона и в составе незаконного вооруженного формирования выполнял обязанности по проверке людей и автомобильного транспорта в приграничной зоне.

Мужчину задержали сотрудники пограничного управления ФСБ в апреле и возбудили в отношении него уголовное дело.

2 сентября сообщалось, что в Севастополе к пяти годам колонии строгого режима приговорили 31-летнего украинца, являвшегося боевиком «Батальона имени Номана Челебиджихана». Он ранее участвовал в продуктовой блокаде Крымского полуострова и в ряде других акций в приграничных с Россией районах. Украинец был задержан сотрудниками погранслужбы в 2022 году во время попытки незаконного пересечения границы с Россией.