Названы опасные разрешения для мобильных приложений

Киберспециалист Демин заявил, что доступ приложения к файлам смартфона может нести риск

Директор ООО "Центр КиберБезопасности" Вячеслав Демин заявил, что разрешения, которые пользователь смартфона устанавливает при загрузке мобильного приложения, могут нести риск. Об их потенциальной опасности специалист рассказал радио Sputnik.

Демин указал, что ряд таких разрешений позволяет собирать информацию о хозяине смартфона и получать доступ к хранящимся в устройстве данным. Самым важным разрешением он назвал права администратора, так как оно предоставляет приложению полный доступ к телефону и его файлам.

Эксперт предупредил россиян, что доступ к чтению внутренней памяти подразумевает доступ к закрытому хранилищу, в котором содержатся базы данных приложений. «Доступ к звонкам и СМС позволяет приложению читать журнал вызовов и совершать звонки, читать и отправлять СМС. Доступ к контактам позволяет получать информацию о контактах, доступ к микрофону — записывать звук с микрофона, а доступ к геолокации — узнавать местоположение владельца устройства», — продолжил Демин.

Вредоносная функциональность обычно внедряется в популярные сервисы, при создании которых были допущены ошибки. В таком случае злоумышленник может украсть информацию жертвы, подчеркнул специалист.

«Чаще всего вредоносная активность приложения скрывается за вполне легальной. Но если вы заметили, что у вас появляется реклама в приложениях, телефон сам подписывается на платные рассылки и заходит на рекламные сайты, то это признак наличия у вас вредоносного приложения», — предупредил Демин. Он порекомендовал при установке приложений обращать внимание на отзывы пользователей, число загрузок и известность издателя. Кроме того, эксперт посоветовал использовать антивирусные программы на смартфоне.

Ранее россиян предупредили, что некоторые сообщения в мессенджерах могут нести риски для пользователей. По словам экспертов, наибольшую опасность представляют сообщения с незнакомых номеров с текстовыми файлами, GIF-анимацией и ссылками.