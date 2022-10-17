Сообщение о депортации детей из Херсонской области оказалось недостоверным

Информация о депортации детей из Херсонской области не подтвердилась

Сообщение о том, что российские власти начали депортировать детей, проживающих на территории Херсонской области, оказалось недостоверным.

Публикации с аналогичным содержанием начали распространяться в украинских СМИ и Telegram-каналах 15 октября. Одна из первых появилась на сайте издания «РБК Украина».

В ней со ссылкой на заявление вице-премьера России Марата Хуснуллина сообщалось, что российские власти вывозят с территории Херсонской области порядка 500 человек в день и уже успели вывезти несколько тысяч украинских детей. При этом издание в своем материале утверждало, что российская сторона насильно депортирует украинских граждан с территории региона.

Каких-либо данных, подтверждающих, что РФ занимается именно депортацией украинских детей из региона, в статье не приводилось.

Вице-премьер Хуснуллин 14 октября действительно сообщал, что Россия вывезла несколько тысяч детей из Херсонской области в другие регионы страны, писали «Известия». При этом он пояснил, что подобное решение было принято, чтобы обеспечить гражданам безопасность — в настоящее время Херсонская область регулярно подвергается обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Хуснуллин также подчеркнул, что жители Херсонской области сами обращаются к российским властям с просьбой о временном переезде в другие регионы РФ. Так, по его словам, за день 14 октября с подобным заявлением к органам власти обратились около 500 человек. При этом, уточнил вице-премьер, в первую очередь подобная возможность предоставляется детям — им предлагают отдохнуть в детских лагерях и домах отдыха, сообщал ТАСС.

Ранее в октябре власти Краснодарского и Ставропольского краев, Крыма и нескольких других субъектов России заявили, что готовы принять детей и взрослых из Херсонской и Запорожской областей для отдыха, сообщало РБК. По данным временно исполняющего обязанности главы Херсонской области Владимира Сальдо, каждый из регионов может принять до 10 тысяч человек. 16 октября РИА Новости стало известно, что «Единая Россия» уже помогла организовать выезд семей с детьми из Херсонской области в другие регионы РФ на отдых. Уточнялось, что граждане подают соответствующие заявки через министерство образования области, МЧС России или по телефону горячей линии.

Публикация не получила охвата в российских СМИ, однако активно тиражировалась в украинских изданиях (1, 2, 3). Кроме того, подобные сообщения появлялись на страницах пабликов и пользователей (1, 2, 3) в соцсетях.