Зарезавший российского хоккеиста в центре Москвы мужчина пойдет под суд

В Москве осудят 38-летнего мужчину, зарезавшего 23-летнего хоккеиста Романа Дидура

В Москве пойдет под суд 38-летний мужчина, обвиняемый в убийстве 23-летнего молодого человека. Об этом в понедельник, 17 октября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

Речь идет об убийстве хоккеиста Романа Дидура, который был зарезан в центре Москвы. На российского спортсмена было совершено нападение на Николоямской улице в ночь на 24 апреля. Обвиняемый ударил Дидура ножом в грудь. Мужчина скончался от кровопотери на месте.

Вскоре правоохранители задержали фигуранта. По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Отмечается, что в рамках расследования дела было проведено более 26 судебных экспертиз.

Дидур не выступал на профессиональном уровне. Он отметился играми за «Созвездие» в рамках Открытого чемпионата Москвы среди юношей. В сезоне-2017/2018 он провел два матча в Московской студенческой хоккейной лиге за команду РГУ нефти и газа (НИУ) имени Губкина.