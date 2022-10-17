Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:28, 17 октября 2022Силовые структуры

Зарезавший российского хоккеиста в центре Москвы мужчина пойдет под суд

В Москве осудят 38-летнего мужчину, зарезавшего 23-летнего хоккеиста Романа Дидура

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В Москве пойдет под суд 38-летний мужчина, обвиняемый в убийстве 23-летнего молодого человека. Об этом в понедельник, 17 октября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

Речь идет об убийстве хоккеиста Романа Дидура, который был зарезан в центре Москвы. На российского спортсмена было совершено нападение на Николоямской улице в ночь на 24 апреля. Обвиняемый ударил Дидура ножом в грудь. Мужчина скончался от кровопотери на месте.

Вскоре правоохранители задержали фигуранта. По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Отмечается, что в рамках расследования дела было проведено более 26 судебных экспертиз.

Дидур не выступал на профессиональном уровне. Он отметился играми за «Созвездие» в рамках Открытого чемпионата Москвы среди юношей. В сезоне-2017/2018 он провел два матча в Московской студенческой хоккейной лиге за команду РГУ нефти и газа (НИУ) имени Губкина.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило о выполнении в Москве задач по мобилизации
Евросоюз захотел ужесточить позицию по Китаю
В Москве при сортировке мусора были найдены человеческие останки
Армения объяснила наращивание сил на границе с Азербайджаном
Зарезавший российского хоккеиста в центре Москвы мужчина пойдет под суд
Турист на отдыхе отправился в магазин и очнулся в канаве с отрубленной ногой
Появилось фото протаранившего КамАЗ в российском регионе пассажирского поезда
Подсчитана польза продления семейной ипотеки
В США выразили опасения из-за передачи саудовцами оборонных технологий России
Опубликована карта районов Москвы по числу разыскиваемых уклонистов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.