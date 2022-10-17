В Москве рассказали о судьбе желающих отправиться в зону СВО добровольцев
Локтев заявил, что по обращениям добровольцев Москвы будут принимать персональные решения
В военкоматы Москвы после объявления о завершении частичной мобилизации продолжают обращаться добровольцы, желающие отправиться в зону спецоперации (СВО) на Украине. Об этом рассказал военный комиссар столицы Максим Локтев, передает ТАСС.
Он отметил, что решения о судьбе таких горожан в каждом случае будут персональными. Локтев уточнил, что 17 октября с 14:00 остановили работу все пункты сбора мобилизованных в Москве.
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«Задачи в рамках частичной мобилизации в Москве выполнены в полном объеме», — заверил военком.
Накануне мэр Сергей Собянин сообщил о завершении частичной мобилизации в Москве. Он поблагодарил столичных добровольцев и мобилизованных, подчеркнув, что в городе волнуются и переживают за их судьбу.