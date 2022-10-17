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21:55, 17 октября 2022Экономика

В Германии из-за высоких цен на энергоносители стали активно воровать древесину

Tagesschau: в Германии из-за высоких цен на энергоносители активно воруют древесину

Фото: Unsplash.com

В связи с высокими ценами на энергоносители и дефицитом дров в Германии из лесов стали активно воровать древесину, сообщает немецкий новостной портал Tagesschau.

«В связи с недавним ростом цен на энергоносители дрова пережили ренессанс. Дрова также стали дорогими и пользуются спросом в настоящее время. Многие продавцы теперь поставляют их только своим постоянным клиентам, а цены продолжают расти», — пишет издание.

Отмечается, что в 2021 году стоимость кубометра древесины составляла порядка 60-70 евро, а в настоящее время, исходя из некоторых предложений, цена достигает порядка 200 евро. По данным портала, это привело к значительному увеличению случаев кражи древесины в лесах.

Ранее стало известно, что больницам в Германии грозит закрытие из-за роста цена на газ. Министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах заявил, что в ближайшие несколько месяцев медицинские учреждения в стране столкнутся с проблемой ликвидности.

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Марина Совина
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