В Германии допустили закрытие больниц из-за роста цен на газ

Министр здравоохранения ФРГ допустил закрытие больниц из-за роста цен на газ

Больницам в Германии грозит закрытие из-за роста цена на газ. Об этом сообщает Tagesshau со ссылкой на министра здравоохранения ФРГ Карла Лаутербаха.

Как утверждает политик, в ближайшие несколько месяцев медицинские учреждения в стране столкнутся с проблемой ликвидности. «Если мы не отреагируем быстро, будут закрытия», — допустил министр.

При этом Лаутербах отметил, что в частных домах иная ситуация, поскольку они «лучше утеплены и частично оснащены более эффективным энергоснабжением, чем другие учреждения, в частности, муниципальные больницы». «Не должно быть, чтобы больницы, которыми годами пренебрегали с точки зрения инвестиционных затрат, теперь также находились в невыгодном положении с точки зрения затрат на энергию», — высказался политик.

Лаутербах пообещал оказать поддержку клиникам в связи с высокими затратами на энергоносители. Он добавил, что намерен провести переговоры с министром финансов Германии Кристианом Линдером по поводу форм и размеров финансовой помощи для больниц.

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