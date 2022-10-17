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13:00, 17 октября 2022Силовые структуры

Бывший замначальника УГИБДД по Москве погиб в ДТП на юго-востоке столицы

На юго-востоке Москвы бывший замначальника столичного УГИБДД погиб в ДТП с автобусом
СюжетДТП в Москве:

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

На юго-востоке Москвы бывший заместитель начальника столичного управления ГИБДД Игорь Загрядский попал в ДТП. Об этом в понедельник, 17 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По данным агентства, вечером 16 октября экс-полицейский ехал на машине и врезался в автобус на Балтийской улице, так как тот остановился перед ним на светофоре. Вероятно, причиной аварии стала остановка сердца у Загрядского. Он скончался в больнице.

Пассажиры автобуса не пострадали, уточняет Telegram-канал «112». Сотрудник ГИБДД был за рулем автомобиля Lexus.

Ранее стало известно, что в Ленинградской области задержали устроившего массовое ДТП 40-летнего начальника отделения по исполнению административного законодательства УМВД по Выборгскому району.

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Екатерина Власова
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