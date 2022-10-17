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22:18, 17 октября 2022Экономика

Цены на электричество в Европе весной и летом достигли рекордных значений

Цены на электричество в Центральной и Западной Европе весной достигали рекордных значений

Фото: Unsplash.com

Еврокомиссия (ЕК) опубликовала отчет о ситуации на европейском энергетическом рынке, исходя из которого отмечается, что в ряде стран Центральной и Западной Европы оптовые цены на электричество достигали рекордных значений в первом и втором квартале 2022 года, сообщает ТАСС.

Средняя стоимость электроэнергии в Австрии, Бельгии, Люксембурге, Нидерландах, Германии, Франции и Швейцарии в период пиковой нагрузки увеличилась на 229 процентов в сравнении с тем же периодом времени в 2021 году. Рекорд цен на электричество был зафиксирован в марте 2022 года, после чего стоимость продолжала расти летом в связи с сокращением поставок газа из России, а также недостаточного предложения на энергетическом рынке.

Ранее стало известно, что в связи с высокими ценами на энергоносители и дефицитом дров в Германии из лесов стали активно воровать древесину. Отмечается, что в 2021 году стоимость кубометра древесины составляла порядка 60-70 евро, а в настоящее время, исходя из некоторых предложений, цена достигает порядка 200 евро.

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Марина Совина
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