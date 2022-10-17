В Херсонской области предостерегли ВСУ от попытки форсировать Днепр

Власти Херсонской области заявили, что попытки ВСУ форсировать Днепр станут самоубийством

Попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) усилить боевые действия на Днепре станут причиной их гибели, заявил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. Его слова приводит РИА Новости.

«Сейчас для них форсировать Днепр — это самоубийство», — предостерег он.

По словам представителя местной власти, союзные силы обеспечили надежную линию обороны в регионе.

Ранее стало известно, что российские военные и бойцы Росгвардии усилили оборону левого берега Днепра. Командир одного из подразделений Росгвардии уточнил, что было принято решение уделить особое внимание безопасности берега яхт-клуба «Волна» у Энергодара. По его словам, это самое узкое место перешейка Каховского водохранилища.