Россия предупредила о новых террористических обстрелах со стороны ВСУ

Гаврилов: ВСУ воспользуется новым оружием для террористических обстрелов населения России

Глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов предупредил о планах Вооруженных сил Украины (ВСУ) воспользоваться новыми поставками оружия для террористических обстрелов гражданского населения России. Об этом сообщает ТАСС.

Дипломат напомнил об анонсированном на прошлой неделе новом транше военной помощи, который будет использоваться Украиной для продолжения обстрелов.

«Подчеркиваем, что страны ЕС и НАТО сделали выбор в пользу тех систем, которые проявили наибольшую смертоносность в отношении людей Донбасса и освобожденных территорий», - указал глава российской делегации.

Ранее Гаврилов предостерег США и НАТО от поставок дальнобойного оружия Украине. Дипломат подчеркнул, что страны совершают ошибку, которая может иметь катастрофические последствия для всей Европы, и указал, что заявления Запада о поставках вооружений в рамках права Киева на самооборону являются юридически ничтожными. Он добавил, что отправка дальнобойных систем для ВСУ может привести к расширению зоны военного конфликта и прямому столкновению России и НАТО.