Дрейк и The Weeknd решили бойкотировать «Грэмми» второй год подряд

Музыканты Дрейк и The Weeknd отказались участвовать в «Грэмми» второй год подряд

Канадские музыканты Дрейк и The Weeknd отказались участвовать в премии «Грэмми-2023». Об этом сообщает Vibe.

Исполнители решили бойкотировать мероприятие второй год подряд. Они не будут представлять свои последние альбомы на рассмотрение Национальной академии искусства и науки звукозаписи, которая и занимается вручением призов.

Ранее аналогичное решение принял R&B-дуэт Silk Sonic, в который входят Бруно Марс и Андерсон Паак. Они попросили снять свой первый релиз An Evening With Silk Sonic с рассмотрения на премию «Грэмми». «Мы действительно вложили все силы в этот альбом, но Silk Sonic хотел бы изящно, смиренно и, самое главное, сексуально отказаться от представления нашего альбома в этом году», — заявили музыканты.

В прошлом году Дрейк обратился к Американской академии звукозаписи с просьбой отозвать его кандидатуру из списка номинантов на музыкальную премию «Грэмми». Дрейк был выдвинут на премии в номинациях «Лучший рэп-альбом» за пластинку этого года Certified Lover Boy и «Лучшее рэп-исполнение» за песню Way 2 Sexy. За всю свою карьеру исполнитель 47 раз выдвигался на «Грэмми», победив четыре раза.