Россиянам назвали самые выгодные направления для отельного отдыха

OneTwoTrip: самые низкие цены для отельного отдыха в Бангкоке, Бухаре и Денпасаре

Дешевле всего россиянам обойдется провести ночь в отеле Бангкока — средняя стоимость суток в столице Таиланда начинается от 750 рублей. Самые выгодные направления для отдыха до конца осени назвали специалисты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, результаты исследования поступили в редакцию «Ленты.ру».

Отмечается, что топ-20 самых популярных городов был определен исходя из поисковых запросов клиентов сервиса — эксперты анализировали среднюю стоимость ночи в отелях категории «три звезды». Так, самые низкие цены на размещение зафиксированы в Бангкоке — от 750 рублей в сутки, в Бухаре — от 850 рублей и Денпасаре — от тысячи рублей.

На четвертом месте оказалась столица Шри-Ланки Коломбо — ночь в отеле здесь обойдется от 1150 рублей. Во вьетнамском Ханое номер можно найти за 1300 рублей в сутки, а на Пхукете и в Оше — за 1650 рублей.

Замыкают десятку популярных городов Стамбул и Баку — стоимость ночи в отелях начинается от 2100 рублей, а также Худжанд — от 2300 рублей в сутки. Кроме того, в рейтинг попала Анталия — проживание в трехзвездочной гостинице выйдет от 2600 рублей, Ереван — от 3500 рублей, Бишкек — от 3550 рублей, Астана — от 3700 рублей, Белград — от 3800 рублей, Дубай — от 3900 рублей, Ташкент — от 4450 рублей, Душанбе — от 4500 рублей, Алма-Ата — от 4750 рублей и Тель-Авив — от 7000 рублей.

Ранее в октябре сообщалось, что самыми доступными пляжными направлениями для путешествий на осенние каникулы стали ОАЭ и Турция. Так, путевку на семью из трех человек на арабский курорт можно приобрести от 138 тысяч рублей.