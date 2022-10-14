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15:04, 14 октября 2022Путешествия

Раскрыты самые бюджетные пляжные направления на осенние каникулы

Отдых в Турции на осенних каникулах обойдется семье из трех человек в 138 тысяч рублей

Фото: Artem Bryzgalov / Unsplash

Самыми доступными пляжными направлениями для путешествий на осенние каникулы стали ОАЭ и Турция. Об этом сообщает информационный портал «Моменты» со ссылкой на туроператоров.

В первую очередь соотечественникам рекомендовали рассмотреть вариант семейного путешествия в ОАЭ, куда путевки можно приобрести от 138 тысяч рублей на семью из трех человек. В сумму входит перелет и проживание в трехместном номере отеля. Также специалисты раскрыли, что бюджетно можно отдохнуть в конце октября в Турции и Египте — стоимость туров стартует от 142 и 189 тысяч рублей соответственно. Дороже обойдется отпуск на Сейшелах, Мальдивах, Шри-Ланке и Кубе.

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«При выборе путевки стоит помнить, что детки любят бассейн, горки и море. Познавательные экскурсии, как в Армении, например, точно не подойдут. Детям сразу становится неинтересно и скучно, они начинают приставать ко взрослым, и в итоге отдыха не получается», — заявил один из специалистов, добавив, что также в поездках с несовершеннолетними следует избегать длительных перелетов. В связи с чем не стоит выбирать на каникулы Занзибар и Грузию.

Ранее в октябре туроператоры перечислили россиянам лучшие отели ОАЭ по соотношению «цена-качество» на осенние школьные каникулы. Так, одним из наиболее подходящих является четырехзвездочный отель Centara Mirage Beach Dubai. Недельная путевка с отправлением 29 октября на троих предлагается за 350,9 тысячи рублей.

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Валентина Процкова
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