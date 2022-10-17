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05:29, 17 октября 2022Мир

В США указали на рост популярности идей Путина на Западе

WP указала на рост популярности идей Путина среди лидеров и населения стран Запада
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Sputnik / Reuters

Популярность идей президента России Владимира Путина растет среди лидеров и населения западных стран. На это указали в статье The Washington Post.

Как пишет американское издание, в конце сентября Владимир Путин выступил с речью, «которая прозвучала бы знакомо — и для многих привлекательна — в демократиях от Соединенных Штатов до большей части Европы».

Профессор исследований национальной безопасности в Военно-морском колледже США Николас Гвоздев в беседе с изданием отметил тенденцию, отражающую разочарование всего мира в том, что демократический процесс не может привести к появлению эффективных, харизматичных лидеров.

При этом, подчеркнул он, речь идет не только о политиках, указав на рост ценности технократов. В качестве примера он привел американского предпринимателя Илона Маска, отнеся его к тем, «кто решает проблемы и выполняет свою работу».

Ранее депутат Госдумы Олег Морозов заявил, что президент России Владимир Путин давно является целью для стран Запада, но эта цель для них недостижима. «Поэтому и прибегают к ядерной риторике, которую сами же и сделали инструментом давления на нас», — отметил парламентарий.

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Марина Совина
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