Италия призвала своих граждан покинуть Украину

МИД Италии на фоне ударов по Киеву призвал своих граждан покинуть Украину

МИД Италии на фоне ударов по Киеву призвал своих граждан покинуть Украину. Об этом сообщил кризисный центр внешнеполитического ведомства, передает РИА Новости.

«Соотечественникам, все еще находящимся на Украине, настоятельно рекомендуется использовать имеющиеся средства, в том числе поезда, для выезда из страны вне периода действия комендантского часа», — говорится в сообщении.

Там также указывается, что рекомендация в том числе касается восточной и южной части Украины в связи с активизацией боевых действий в этих районах.

Все поездки на Украину считаются крайне нежелательными, отмечает ведомство. Гражданам Италии советуют следовать указаниям местных властей и соблюдать осторожность.

Ранее Министерство иностранных дел Китая призвало своих граждан, находящихся на Украине, незамедлительно покинуть страну. Китайцев настоятельно попросили не откладывать выезд из страны.