Россиянка побывала на Камчатке и назвала способы «не разориться»

Автор блога на «Яндекс.Дзене» рассказала, что путешествовать по Камчатке осенью дешевле

Российская тревел-блогерша побывала на Камчатке и рассказала, как можно сделать путешествие на Дальний Восток соотносимым по стоимости с поездкой в любой другой регион России. Способами отдохнуть и «не разориться» она поделилась в личном блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Яндекс.Дзен».

Идеальным временем» для путешествий на Камчатку туристка назвала осень, так как, по ее мнению, в это время года в регионе сохраняется теплая погода, уже нет комаров, а также цены в гостиницах и стоимость авиабилетов становится ниже. Так, перелет из Москвы в Петропавловск-Камчатский и обратно в сентябре обошелся ей в 25 тысяч рублей, а двухместный номер с завтраками и посещением термального бассейна — в 4500 рублей в сутки.

«Но в самом городе можно остановиться и дешевле. Цены начинаются от 2000 рублей за двухместный номер. Думаю, не стоит писать, что вряд ли вы найдете в Московской, Тульской или любой другой области приличный двухместный номер дешевле», — рассказала автор блога.

Путешественница посоветовала не брать экскурсии, а вместо этого взять автомобиль в прокат (от трех тысяч рублей в сутки) и самостоятельно объездить интересные места. Например, она рекомендовала отправиться на Халактырский пляж, Дачные и Малкинские термальные источники и горный массив Вачкажец. Девушка отметила, что посещение природных мест бесплатное, а дорога до них проходима для любого авто.

«Такие дела. Как видите, если не брать в расчет билеты до Петропавловска, то путешествовать по Камчатке не дороже, чем по Санкт-Петербургу или Подмосковью», — поделилась мнением россиянка.

Ранее в сентябре россиянам раскрыли способы подготовиться к горному походу на Камчатке. По мнению трэвел-эксперта Екатерины Васильевой, путешественникам нужны регулярные прогулки и тренировки сердца: подойдут любые кардионагрузки, начиная от бега и плавания, заканчивая ездой на велосипеде.