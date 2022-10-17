В Харькове заработало метро

В Харькове возобновило работу метро после ударов по инфраструктуре

Харьковский метрополитен возобновил работу, пишет Telegram-канал «Политика страны» со ссылкой на представителей местной администрации.

«Движение метро в Харькове восстановлено, сообщают местные власти», — говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что на энергетическую инфраструктуру Украины совершены атаки. В Киеве, по его словам, в результате пяти ударов дронами повреждены энергообъекты и жилой дом.