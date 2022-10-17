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14:33, 17 октября 2022Бывший СССР

В Харькове заработало метро

В Харькове возобновило работу метро после ударов по инфраструктуре

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Харьковский метрополитен возобновил работу, пишет Telegram-канал «Политика страны» со ссылкой на представителей местной администрации.

«Движение метро в Харькове восстановлено, сообщают местные власти», — говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что на энергетическую инфраструктуру Украины совершены атаки. В Киеве, по его словам, в результате пяти ударов дронами повреждены энергообъекты и жилой дом.

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Василий Мека
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