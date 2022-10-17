Китай начал соперничать с Западом из-за России

Financial Times: Китай начал более открыто соперничать с Западом из-за сближения с Россией

Китай начал более открыто соперничать с западными демократиями из-за сближения с Россией после начала спецоперации на Украине.

Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на документ Европейского союза, который должны обсудить представители стран-членов объединения на грядущем саммите.

В тексте отмечается, что укрепление связей между Москвой и Пекином произошло после 24 февраля, когда Россия начала проводить спецоперацию. И, по мнению функционеров Евросоюза, это тревожное развитие событий.

Они убеждены, что теперь, имея поддержку России, «Китай вступил в более непосредственное соперничество с западными демократиями».

В документе Европе предлагают и один из возможных ответов на такое положение вещей. В частности, говорится о необходимости снизить зависимость от Китая, а также развивать сотрудничество с США и странами Индо-Тихоокеанского региона.

Ранее стало известно, что на фоне ввода российских войск на территорию Украины доля бракованной продукции в поставках микрочипов и компонентов китайских производителей в Россию выросла в 20 раз, с двух до 40 процентов.