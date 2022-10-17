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13:16, 17 октября 2022Россия

Кудрин заболел и не пришел в Госдуму

Глава Счетной палаты Кудрин заболел и не смог представить заключение на проект бюджета РФ
Алексей Кудрин

Алексей Кудрин. Фото: Пресс-служба Государственной Думы РФ / Globallookpress.com

Глава Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин не смог 17 октября представить в Госдуме заключение ведомства на проект федерального бюджета на 2023-2025 годы, так как заболел. Об этом проинформировал глава комитета ГД по бюджету и налогам Андрей Макаров, передает РИА Новости.

Открывая заседание комитета, Макаров сказал, что в связи с болезнью Кудрина с заключением Счетной палаты выступит Галина Изотова, заместитель главы СП.

РИА Новости отмечает, что Кудрина не было и на публичном обсуждении проекта федерального бюджета в Совете Федерации 3 октября, хотя его участие заявлялось.

В сентябре Кудрин высказал мнение, что главной слабостью российской экономики по-прежнему остается зависимость от экспорта углеводородов.

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Антон Похиляк
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