Крупнейшей экономике Европы предсказали многомиллиардные потери

Bloomberg: Германия потеряет до $85 миллиардов из-за дефицита рабочей силы

Нехватка кадров может обойтись крупнейшей экономике Европы — Германии — в 85 миллиардов долларов в год, пишет Bloomberg. Дефицит рабочей силы заставляет половину компаний в стране сокращать производство, что приводит к многомиллиардным потерям.

Ключевая причина кризиса кадров — демография, когда предыдущие поколения начинают выходить на пенсию, а молодых людей не хватает для восполнения потребностей компаний в рабочей силе. Федеральное агентство по трудоустройству Германии оценивает дефицит кадров в 360-380 тысяч человек, а к концу десятилетия предсказывается увеличение уже до 500 тысяч человек.

Давление на десятки крупных компаний и небольших фирм также оказывает необходимость повышения заработных плат в условиях 10 процентной инфляции в Германии. Резкий рост стоимости рабочей силы становится благом для сотрудников, но и «головной болью» для политиков, так как это закрепляет высокую инфляцию, и для компаний, чьи расходы растут. Немецкие фирмы из наиболее энергоемких отраслей, такие как производители химикатов, стекла и керамики уже отметили резкое снижение маржинальности бизнеса.

Компании подходят к делу привлечения сотрудников творчески, отмечает Bloomberg. Некоторые предприятия создают более эргономичное оборудование, чтобы сотрудники пожилого возраста могли продолжать работу. А в Саксонии компания-производитель строительных лесов Gemeinhardt Geruestbau GmbH даже предлагает бесплатный прыжок с парашютом в тандеме после подписания контракта.

Крупный бизнес практикует более традиционные варианты сохранения и восполнения кадров. Так, автопроизводитель BMW направила более 75 тысяч сотрудников на программы переподготовки для работы с новыми производственными технологиями, а изготовитель автозапчастей Continental AG зачислила 10 процентов работников в свою техническую школу. Некоторые металлургические компании проводят лекции в образовательных организациях для привлечения молодежи.

17 октября в Минтруде России также сообщили об острой нехватке персонала в стране, несмотря на рекордно низкий уровень безработицы. По мнению замглавы Минтруды Елены Мухтияровой, в настоящее время в стране происходят глобальные изменения на рынке труда.

