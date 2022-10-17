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05:17, 17 октября 2022Бывший СССР

В Запорожье назвали условие для перезапуска ЗАЭС

Рогов: перезапуск Запорожской АЭС невозможен, пока не отодвинут линию соприкосновения

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Член главного совета администрации Запорожской области и председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов назвал условие для перезапуска ЗАЭС (Запорожской атомной электростанции). Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, возобновление работы станции невозможно, пока линия фронта не будет отодвинута.

«Если говорить о ближайшем времени, я не вижу такой вероятности, пока не будет отодвинута линии соприкосновения, пока не прекратятся обстрелы со стороны боевиков и пока не будут восстановлены все линии электропередачи», - сказал он.

Комментируя положение дел на самой станции, Рогов отметил, что работники подписывают договоры уже по российским стандартам, «идет планомерная работа по наведению порядка».

Ранее Рогов заявил о смене плана украинских войск по захвату ЗАЭС. Теперь Вооруженные силы Украины (ВСУ) выбрали место для форсирования Днепра — западную часть Каховского водохранилища. «Теперь, осознав всю бесперспективность своих попыток, они сменили план и сосредотачивают силы в западной, северо-западной и юго-западной части водохранилища вниз по Днепру», — рассказал он.

Марина Совина
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