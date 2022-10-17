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12:44, 17 октября 2022Россия

Минобороны объявило об отражении атаки ВСУ на лисичанском направлении

Генерал-лейтенант Конашенков заявил об отражении атаки ВСУ на лисичанском направлении

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

На лисичанском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать российских военных, однако были отброшены, атака была отражена. Об этом во время ежедневного брифинга сообщил журналистам официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам Конашенкова, ВСУ пытались наступать в районе населенного пункта Стряповка и в боях с российскими военными потеряли более 50 солдат.

Также, по заявлению Миноюороны, были уничтожены шесть танков, две боевые бронированные машины и четыре пикапа ВСУ.

По уточненным данным оборонного ведомства, с начала проведения специальной военной операции российские военные уничтожили 5855 танков и 6610 единиц специальной военной автомобильной техники ВСУ.

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Валерий Розенберг
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