Минобороны объявило об отражении атаки ВСУ на лисичанском направлении

Генерал-лейтенант Конашенков заявил об отражении атаки ВСУ на лисичанском направлении

На лисичанском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать российских военных, однако были отброшены, атака была отражена. Об этом во время ежедневного брифинга сообщил журналистам официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам Конашенкова, ВСУ пытались наступать в районе населенного пункта Стряповка и в боях с российскими военными потеряли более 50 солдат.

Также, по заявлению Миноюороны, были уничтожены шесть танков, две боевые бронированные машины и четыре пикапа ВСУ.

По уточненным данным оборонного ведомства, с начала проведения специальной военной операции российские военные уничтожили 5855 танков и 6610 единиц специальной военной автомобильной техники ВСУ.