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14:36, 17 октября 2022Экономика

Авиакомпания «Россия» запустит прямые рейсы из Сочи в Дубай

Авиакомпания «Россия» запустит прямые регулярные рейсы из Сочи в аэропорт Дубая Аль-Мактум

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Авиакомпания «Россия» (ходит в Группу «Аэрофлот») запустит прямые регулярные рейсы из Сочи в аэропорт Дубая Аль-Мактум, расширяя частоту полетов в Объединенные Арабские Эмираты. Об этом говорится в сообщении перевозчика. Рейсы по новому маршруту планируются с 30 октября на ежедневной основе, полеты будут выполняться на российских Суперджет 100.

«Россия» продолжит летать из южного авиаузла в Международный аэропорт Дубай (код DXB) четыре раза в неделю – по средам, пятницам, субботам и воскресеньям.

На воздушных линиях Сочи — Дубай авиакомпания эксплуатирует воздушные суда российского производства Суперджет 100, представленные в двухклассной компоновке. Общее количество мест на борту — 87, из которых 12 мест бизнес-класса и 75 кресел экономического класса.

Авиабилеты уже можно забронировать на сайте «Аэрофлота», в мобильном приложении, по круглосуточным телефонам контакт-центра и в офисах продаж.

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Татьяна Романова
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