Началось народное голосование за финалистов Международной Премии #МЫВМЕСТЕ-2022

Стартовало народное голосование за финалистов Международной Премии #МЫВМЕСТЕ-2022

Стартовало народное голосование за финалистов Международной Премии #МЫВМЕСТЕ-2022. Оно пройдет с 17 октября по 5 ноября и станет важным этапом финала Международной Премии #МЫВМЕСТЕ-2022. Любой человек может отдать голос за один из 112 социальных проектов, которые борются за победу. Чтобы войти в число лучших, финалистам также необходимо получить высокую оценку экспертного жюри.

Народное голосование открыто для всех жителей России. Результаты покажут, какие проекты получили общественное признание и массовую поддержку широкой публики. Благодаря голосованию о лучших социальных инициативах узнают в регионах, что поможет гражданам сделать жизнь проще и комфортнее, а авторам проектов — найти единомышленников и партнеров.

Проекты, набравшие наибольшее количество голосов по результатам Народного голосования, получат дополнительные баллы в финале. Они суммируются с оценкой федерального экспертного жюри. Опыт прошлых лет показал, что иногда именно итоги Народного голосования играют решающую роль при определении победителей.

В 2021 году активнее всего в Народном голосовании участвовали жители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Кемеровской области и Ханты-Мансийского Автономного округа. Более 127 тысяч человек со всей России отдали свои голоса за понравившиеся проекты.

«Общественное признание — одно из важнейших условий для победы в Премии #МЫВМЕСТЕ-2022. Народное голосование помогает понять, какие проекты по-настоящему значимы для людей, актуальны и востребованы. Люди узнают о социальных инициативах, которые меняют жизнь к лучшему, обмениваются информацией, и благодаря этому проекты находят новую аудиторию. Уверен, что оценки жюри подтвердят мнение участников Народного голосования, и очень скоро мы узнаем имена финалистов, достойных победы», — отметил председатель Комитета Госдумы по молодежной политике, руководитель платформы ДОБРО.РФ, председатель Совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев.

Победителей объявят в декабре на Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, приуроченном к Международному дню волонтера, который пройдет 5-7 декабря 2022 года в Москве. Они получат общественное признание, грант на реализацию своего проекта, медиасопровождение от АНО «Национальные приоритеты» в 2023 году, продвижение на форумах, размещение на платформе ДОБРО.РФ, в социальных сетях и на других площадках партнеров Премии.

Напомним, что Международная Премия #МЫВМЕСТЕ, направленная на поддержку социальных проектов, была запущена Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь) и крупнейшей платформой добрых дел в России Стартовало народное голосование за финалистов Международной Премии #МЫВМЕСТЕ-2022 ДОБРО.РФ по поручению президента России Владимира Путина. Оператором выступает Ассоциация волонтерских центров.

Подробнее о Международной Премии #МЫВМЕСТЕ можно узнать на сайте — Премия.мывместе.рф