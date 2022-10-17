В российском городе семьи мобилизованных пообещали снабдить капустой и луком

Мэр Якутска пообещал снабдить семьи мобилизованных горожан капустой, луком и морковью

Семьи мобилизованных жителей Якутска будут снабжены овощными наборами, в который войдут капуста, картофель, морковь, лук, свекла. Об этом сообщил мэр города Евгений Григорьев в Telegram-канале.

Глава российского города пояснил, что дети резервистов будут получать бесплатное горячее питание в школах. Кроме того, они могут воспользоваться бесплатным проездом в общественном транспорте.

Также родственникам мобилизованных жителей Якутска предоставят отсрочку от арендной платы и пени за земельный участок или муниципальное имущество, отметил Григорьев.

Ранее в мясном центре Кургана каждому мобилизованному пообещали выдать по килограмму сала. До этого в Сахалинской области родственникам резервистов распорядились выдать по пять килограммов рыбы. В Туве власти решили предоставить семьям по живому барану за каждого добровольца.

В России частичная мобилизация была объявлена с 21 сентября.