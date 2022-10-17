В российском городе семьи мобилизованных пообещали снабдить капустой и луком
Семьи мобилизованных жителей Якутска будут снабжены овощными наборами, в который войдут капуста, картофель, морковь, лук, свекла. Об этом сообщил мэр города Евгений Григорьев в Telegram-канале.
Глава российского города пояснил, что дети резервистов будут получать бесплатное горячее питание в школах. Кроме того, они могут воспользоваться бесплатным проездом в общественном транспорте.
Также родственникам мобилизованных жителей Якутска предоставят отсрочку от арендной платы и пени за земельный участок или муниципальное имущество, отметил Григорьев.
Ранее в мясном центре Кургана каждому мобилизованному пообещали выдать по килограмму сала. До этого в Сахалинской области родственникам резервистов распорядились выдать по пять килограммов рыбы. В Туве власти решили предоставить семьям по живому барану за каждого добровольца.
В России частичная мобилизация была объявлена с 21 сентября.