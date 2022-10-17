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10:36, 17 октября 2022Ценности

Перечислены пять ошибок в осенних образах

Редакторы Woman's Day посоветовали не носить сапоги с джинсами

Фото: Fallon Michael / Unsplash

Редакторы портала Woman's Day перечислили пять ошибок в осенних образах. Соотвествующий материал появился на сайте издания.

В первую очередь, специалисты посоветовали не комбинировать сапоги с джинсами. Исключение составляют ботфорты и жокейские сапоги на плоской подошве.

Кроме того, немодным сочетанием эксперты назвали сапоги или полусапоги в ковбойском стиле с мини-юбками. По мнению авторов материала, их стоит носить с платьями и юбками длины миди и маски.

Вдобавок не рекомендуется заправлять широкие брюки в сапоги и ботильоны, а также совмещать в одном образе белую обувь и колготки телесного цвета. В последнем случае подобная комбинация смотрится дешево и безвкусно, заключают журналисты.

В октябре эксперт в области моды Клемми Филдсент назвала пять вещей, которые утратят свою актуальность зимой 2023 года. В список устаревшей одежды вошли трикотажные колготки в стиле учеников начальной школы и широкие фетровые шляпы. Кроме того, немодными оказались кардиганы-водопады, выполненные из тонкого трикотажа, шарфы-пашмины, а также сапоги с отделкой из искусственного меха.

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Мария Винар
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