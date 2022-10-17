Власти Австрии выступили против палаток для украинских беженцев

Местные власти Австрии выступили против установки палаток для украинских беженцев

Местные власти Австрии выступили с протестом из-за установки палаток для украинских беженцев. Об этом сообщает РИА Новости.

Австрийское Агентство по поддержке беженцев из-за переполненности пунктов временного размещения вернулось к практике 2015 года и начало размещать людей в палатках. С 15 октября их начали устанавливать в федеральных землях Каринтия, Тироль, Форарльберг и Верхняя Австрия.

По словам бургомистра города Санкт-Георгиен (Верхняя Австрия) Фердинанда Аигнера, полиция уже установила десятки палаток и перевезла туда беженцев. Он счел несправедливой необходимость приема украинцев его общиной, так как федеральные власти занимаются непропорциональным распределением.

«У нас уже полно проблем с прошлым размещением, и они просто разбивают дополнительные палатки в Санкт-Георгиен, потому что у них больше нет решения», — указал он, заявив, что готов в случае необходимости перекрыть дорогу.

Потребовали прекратить размещение в палатках и власти федеральной земли Форарльберг, Они ищут альтернативы вплоть до установки контейнеров. В администрации рассказали, что граждане уже не так охотно предлагают жилье для беженцев.

Выступают против палаточных городков и в Тироле. Там местные власти готовы «искать и предлагать здания».

Ранее стало известно, что в Великобритании постепенно перестает действовать запущенная в марте социальная программа «Дома для Украины». Общественные организации просят власти дать гарантии, что украинцы смогут найти жилье, когда переедут из спонсируемых мест размещения. Британцы готовы поддерживать украинские семьи, но обеспокоены, что государственная поддержка не увеличится, а стоимость жизни будет расти.