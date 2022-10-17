Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:03, 17 октября 2022Россия

Стало известно о личностях погибших на полигоне в Белгородской области

Среди погибших на полигоне под Белгородом были добровольцы из Нижегородской области
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Константин Морозов / РИА Новости

Среди погибших в результате теракта на полигоне под Белгородом были жители Нижегородской области. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин в Telegram-канале.

Ему стало известно, что погибшие нижегородцы ушли на службу добровольно и заключили контракты с Минобороны России.

Никитин выразил соболезнования родственникам погибших мобилизованных. Он также пообещал оказать всю необходимую помощь семьям резервистов.

«Психологическое сопровождение родных уже организовано военным комиссаром», — пояснил нижегородский губернатор.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело после случившегося на полигоне в Белгородской области. Военные следователи выяснят все обстоятельства произошедшего, в результате которого погибли 11 человек и еще 15 получили ранения.

Теракт на полигоне под Белгородом произошел 15 октября. В Минобороны уточнили, что два террориста из стран СНГ открыли огонь из стрелкового оружия по личному составу подразделения во время занятия по огневой подготовке с добровольцами. Ответным огнем преступники были уничтожены.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Названо условие присоединения Сербии к санкциям против России
В России выявили 10 403 случая коронавируса
Сет Грин обвинил Билла Мюррея в физическом насилии в детстве
В США раскрыли шансы на победу в случае войны с КНР
Названы любимые завтраки Карла III
Стало известно о гибели еще одного мобилизованного россиянина в ходе СВО
В Госдуме раскритиковали идею лишить депутатов отсрочки от мобилизации
Бывшего замгубернатора Томской области задержали по делу о хищении
Стало известно о взрывах в Днепропетровской области
Россиянин получил срок за изнасилование трехлетней падчерицы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.