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22:01, 17 октября 2022Россия

В Госдуму внесли поправки о добровольческих формированиях

Володин и Картаполов внесли в Госдуму поправки о добровольческих формированиях
СюжетВыплаты россиянам:

Фото: Elena Mayorova/ Globallookpress.com

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава комитета по обороне Андрей Картаполов и его члены внесли в нижнюю палату парламента поправки о добровольческих формированиях, текст документа доступен в думской базе данных.

Предполагается, что добровольческие формирования привлекаются для выполнения отдельных задач в области обороны в период мобилизации, действия военного положения, в военное время и при возникновении вооруженных конфликтов, при проведении контртеррористических операций, а также при использовании Вооруженных сил России за пределами государства.

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В документе отмечается, что такие подразделения может создавать Министерство обороны по решению президента Российской Федерации.

В поправках также говорится о денежном содержании добровольцев, размеры довольствия установит Минобороны с учетом выплат контрактным военнослужащим. Кроме того, могут устанавливаться иные выплаты, предусматривается обязательная страховка за счет бюджета.

14 октября президент России Владимир Путин сообщил, что частичная мобилизация в стране завершится в течение ближайших двух недель. Глава государства уточнил, что 33 тысячи мобилизованных уже распределены по подразделениям. Еще 16 тысяч человек находятся в частях, которые привлекаются к выполнению боевых задач.

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Марина Совина
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