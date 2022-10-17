Попавшая в аварию беременная женщина забыла про схватки и помогла пострадавшим

В США беременная сотрудница пожарной службы попала в аварию, помогла пострадавшим и родила

В американском штате Мэриленд беременная женщина, попавшая в аварию с участием нескольких машин, забыла про схватки и стала помогать пострадавшим. Об этом сообщает сайт программы Today телеканала NBC.

Во время аварии 30-летняя сотрудница пожарной службы Меган Уорфилд была на девятом месяце беременности. Она увидела, что одна из машин перевернулась, и сразу же поспешила на помощь. Оказалось, что под автомобилем застряла женщина. «Я уже полезла под машину, и тут меня осенило: "Что ты делаешь? Ты же на девятом месяце беременности"», — вспоминает она.

В этот момент Уорфилд почувствовала, что у нее начались сватки. Несмотря на это, она осталась с пострадавшей до прибытия скорой помощи и не давала ей двигаться: из-за травм это могло причинить пострадавшей больший ущерб.

После того как прибывшие на место происшествия парамедики осмотрели пострадавших, Уорфилд отправилась в больницу. Менее чем через 24 часа на свет появилась дочь, которую назвали Шарлоттой.

Начальница пожарной службы, где работает Уорфилд, поблагодарила ее за самоотверженный поступок. «Мы поздравляем Меган Уорфилд и ее семью и высоко ценим ее службу», — говорит она.

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