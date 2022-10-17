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17:46, 17 октября 2022Россия

Россия примет меры для противодействия подрывной работе западных стран

Замсекретаря СБ Храмов: Россия примет меры для противодействия подрывной работе Запада

Фото: Leah Millis / Reuters

Для противодействия подрывной работе западных стран Россия примет документы стратегического планирования. Об этом заявил в интервью «Российской газете» заместитель секретаря Совета безопасности РФ Олег Храмов.

По его словам, нужно усилить организационные меры по защите информационно-культурного пространства России. Однако «за железным занавесом прятаться незачем», добавил замсекретаря СБ.

Помимо этого, своего значения не теряет работа по выявлению источников, сил и средств деструктивного влияния западных стран на традиционные российские ценности. Стоит вскрыть «методы, формы и специфические особенности воздействия на индивидуальное, групповое и общественное сознание», резюмировал Храмов.

Ранее депутат Государственной Думы Олег Морозов заявил, что президент России Владимир Путин давно является целью для стран Запада, но эта цель для них недостижима. «Поэтому и прибегают к ядерной риторике, которую сами же и сделали инструментом давления на нас», — подчеркнул парламентарий.

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Сергей Истомин
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