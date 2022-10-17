В России снизились продажи автомобилей с пробегом

«Автостат»: продажи автомобилей с пробегом в России за девять месяцев снизились на 20,7%

За девять месяцев текущего года продажи автомобилей с пробегом в России снизились на 20,7 процента по сравнению с тем же периодом годом ранее. Об этом свидетельствуют данные агентства «Автостат». В целом, по подсчетам аналитиков, объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России по итогам сентября 2022 года составил 459,4 тысячи единиц.

Лидерство на вторичном рынке сохраняет отечественная марка Lada (23,2 процента от общего объема, или 106,4 тысячи машин). Лучшей среди иномарок по-прежнему остается японская Toyota (52 тысячи подержанных экземпляров). Далее следуют корейские бренды Hyundai (26,2 тысячи) и Kia (25,1 тысячи), а замыкает ТОП-5 японский Nissan, перепродажи машин которого тоже снизились (23,9 тысячи машин).

Согласно оценкам аналитиков, по итогам трех кварталов текущего года в стране стали хуже продаваться и иномарки, и автомобили отечественного производства: 2,79 миллиона и 1,15 миллиона соответственно. Спад продаж автомобилей иностранного производства, которые занимают большую часть вторичного рынка, составил 10 процентов, а отечественных автомобилей с пробегом — 8 процентов.

Кроме того, по итогам сентября текущего года средний размер автокредита снизился до 1,15 миллиона рублей, это на 17 процентов меньше показателя за февраль. Представители банков полагают, что в октябре автозакредитованность заемщиков упадет еще больше, поскольку новых автомобилей в продаже в России практически нет, люди не хотят пересаживаться на авто с пробегом. Кроме того, в нынешних обстоятельствах покупка машины — не первостепенная задача.