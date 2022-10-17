В США допустили раскол НАТО из-за двух стран

NYT допустила раскол НАТО из-за разгорающегося конфликта Турции и Греции

Высокая инфляция и ослабление курса лиры приведут к тому, что турецкие войска «могут внезапно появиться однажды ночью» в Греции. С таким мнением выступил главный дипломатический корреспондент The New York Times (NYT) в Европе Стивен Эрлангер (Steven Erlanger).

Эрлангер напомнил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган испытывает трудности перед весенними выборами, поэтому с лета он «усиливает угрозы в адрес своего союзника по НАТО, используя язык, обычно оставляемый военными ястребами и ультранационалистами». Автор из США допустил раскол в альянсе из-за разгорающегося конфликта двух стран.

«Растущая напряженность между Грецией и Турцией, обеими странами-членами НАТО, теперь угрожает добавить новое сложное измерение к усилиям Европы по сохранению своего единства против России и в борьбе с экономическим и энергетическим кризисами», — подчеркнул автор материла.

При этом Турция уже обрела роль трудного союзника по НАТО, поскольку Эрдоган не стал вводить санкции против России и укрепил отношения с российским коллегой Владимиром Путиным. В свою очередь это вызывает беспокойство США.

«Что касается Вашингтона, то они говорят Эрдогану: "Спасибо за то, что вы сделали на Украине, конечно, вы не ввели санкции против России, но ладно, вы в трудном положении, стратегически, дипломатически, экономически — но не смейте делать что-то в Эгейском море или Восточном Средиземноморье, что принесет неприятности НАТО», — отмечает Эрлангер.

Ранее Эрдоган раскрыл цели Турции на Украине. По его словам, Анкара стремится к достижению перемирия.