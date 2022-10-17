Reuters: китайские банки начали распродавать доллары для поддержки юаня

Крупные госбанки Китая 17 октября продали большое количество долларов с использованием комбинации своповых и спотовых транзакций для поддержки юаня, пишет Reuters со ссылкой на источники.

Продажа, по-видимому, была направлена ​​на стабилизацию юаня, отмечает издание. После этого форвардный курс обмена начал снижаться и упал до 6,95 юаня за доллар. В этом году китайская валюта упала на 11,6 процента по отношению к доллару.

Государственные банки обычно торгуют от имени ЦБ на валютном рынке Китая, но они также могут совершать валютные операции в собственных целях или выполнять заказы для корпоративных клиентов. Страна «сожгла» один триллион долларов резервов для поддержки юаня во время экономического спада в 2015 году. Тогда резкое сокращение резервов вызвало много критики.

Ранее россиянам рассказали о рисках сбережения средств в юанях. Китайская валюта не совсем свободно конвертируемая, а курс юаня может быть очень волатильным, рассказали аналитики. Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин считает, что основную часть долгосрочных сбережений лучше пока держать в безналичном гонконгском долларе или наличном долларе США.