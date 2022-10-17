Группа украинских разведчиков попала в плен в Харьковской области

Группа из 6 разведчиков ВСУ попала в плен на сватовском направлении в Харьковской области

Группа украинских разведчиков попала в плен в районе села Берестовое в Харьковской области на сватовском направлении. Об этом рассказал один из участников разведгруппы — военнослужащий 92-й отдельной механизированной бригады Виктор Бережной, сообщает РИА Новости.

По словам Бережного, группа из шести разведчиков должна была пройти три километра, чтобы позже «завести группу». «Мы прошли два километра, два разведчика пошли — командир группы с товарищем — и не вернулись», — сказал он.

Позже разведчики услышали выстрелы, Бережной пошел за помощью и попал в плен, получив ранение в ногу.

Ранее военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСЦ), взятый в плен бойцами группировки «Бахмут» группы «Вагнер» в районе Зайцево рассказал, что Киев дезориентировал военных на передовой, лишая их связи и дополнительной информации об обстановке.

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