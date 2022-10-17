Мужчина узнал свой настоящий диагноз и удивился реакции родственников

Пользователь Reddit рассказал, что его семья не обрадовалась, узнав, что он не болен раком

Пользователь Reddit, который на протяжении нескольких месяцев думал, что умирает от рака, однако затем выяснил, что ему поставили неправильный диагноз, поделился историей о том, как его семья отреагировала на его неожиданное выздоровление. Мужчина признался, что его удивило поведение родственников: внезапная новость не обрадовала их.

Полгода назад автору поста диагностировали рак. Однако спустя несколько месяцев он узнал свой настоящий диагноз. Оказалось, что он не болен раком, так как опухоль была доброкачественной. «Так или иначе, я выздоравливаю», — написал герой истории.

По словам мужчины, когда он рассказал об этом родственникам, ему показалась, что его мать и сестра не были счастливы. Затем, как уточнил автор поста, его 12-летний племянник сказал, что он расстроен из-за того, что его дядя не умрет, так как рассчитывал на наследство. При этом остальные члены семьи сделали вид, что не услышали слов подростка. Рассказчик уточнил, что его поддержала только его девушка, с которой они вместе 13 лет.

«Я спросил племянника, почему он думает, что разбогатеет, если у меня есть девушка. Он выглядел растерянным. Моя сестра отвернулась, когда я задал этот вопрос», — описал дальнейший события мужчина. На следующий день автору поста позвонила его мать, которая попыталась узнать больше о том, какое завещание он планирует оставить.

«Я никогда не обсуждал ни с кем завещание, но на что они рассчитывают? Мы с моей девушкой вместе 13 лет. Она любовь всей моей жизни и моя семья», — возмутился поведением родственников рассказчик. Он заявил, что решил исключить племянников из претендентов на наследство — эти деньги пойдут на благотворительность. Кроме того, мужчина добавил, что после случившегося они с его девушкой решили официально пожениться.

Многие юзеры поддержали решение автора поста и поделились подобными историями. Например, один из комментаторов рассказал, что родители друга после его смерти превратились в «абсолютных монстров». Другой пользователь вспомнил историю о том, как родственники его смертельно больного друга, пришедшие к нему в больницу, начали задавать вопросы о завещании и наследстве.