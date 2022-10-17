Восемь человек пострадали в ДТП с участием микроавтобуса в Турции

Haberturk: 8 человек пострадали в ДТП с участием микроавтобуса в турецком городе Самсун

Восемь человек пострадали в результате ДТП с участием микроавтобуса в городе Самсун на севере Турции. Об этом сообщил телеканал Haberturk

По информации СМИ, водитель микроавтобуса не справился с управлением, в результате чего автомобиль вылетел с дороги в кювет и перевернулся.

Пострадавших госпитализировали, им оказана необходимая медицинская помощь.

В начале октября в турецком городе Шанлыурфа на юго-востоке страны столкнулись пассажирский автобус и грузовик. В результате ДТП пострадали 25 человек. Предположительно, авария произошла из-за неправильного обгона. Водители попытались избежать столкновения, однако сделать этого не удалось. В результате грузовик перевернулся и упал в кювет.