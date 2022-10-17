Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:19, 17 октября 2022Мир

Восемь человек пострадали в ДТП с участием микроавтобуса в Турции

Haberturk: 8 человек пострадали в ДТП с участием микроавтобуса в турецком городе Самсун

Фото: Osman Orsal / Reuters

Восемь человек пострадали в результате ДТП с участием микроавтобуса в городе Самсун на севере Турции. Об этом сообщил телеканал Haberturk

По информации СМИ, водитель микроавтобуса не справился с управлением, в результате чего автомобиль вылетел с дороги в кювет и перевернулся.

Пострадавших госпитализировали, им оказана необходимая медицинская помощь.

В начале октября в турецком городе Шанлыурфа на юго-востоке страны столкнулись пассажирский автобус и грузовик. В результате ДТП пострадали 25 человек. Предположительно, авария произошла из-за неправильного обгона. Водители попытались избежать столкновения, однако сделать этого не удалось. В результате грузовик перевернулся и упал в кювет.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Зеленский призвал жителей Украины сократить потребление электричества
Восемь человек ранены в результате стрельбы возле университетского кампуса в США
В Британии предложили замену Лиз Трасс
Украина столкнулась с неожиданной проблемой из-за потери Херсонской области
Россиян предупредили о штрафах за хранение домашних заготовок
Восемь человек пострадали в ДТП с участием микроавтобуса в Турции
Москвичам напомнили о важности добавления углеводной пищи в рацион
Саудовская Аравия заявили о ключевой роли королевства в сделке ОПЕК+
Безработных россиян предложили привлекать на стройки
102-летняя женщина объехала мир и назвала свой секрет долголетия
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.