Звезда «Аншлага» пожаловался на «проклятый глянец»

Ефим Шифрин пожаловался на постоянные звонки журналистов с вопросами про здоровье

Российский юморист, звезда шоу «Аншлаг» Ефим Шифрин пожаловался, что ему постоянно звонят журналисты, которые задают вопросы про здоровье и хорошую физическую форму. Навязчивое внимание прессы к своему здоровью комик прокомментировал на странице в социальной сети «ВКонтакте».

По словам юмориста, недавно ему в очередной раз позвонили журналисты и попросили поделиться секретами здоровья и молодости. Шифрин посетовал, что ему с «этим здоровьем каждый день на звонки везет».

«Приглашают (в который раз!) поговорить о здоровье. Вернее, о моем секрете здоровья. (…) Мол, как я в такие (какие "такие"?) годы еще живой? Это глянец проклятый — с его модой на бесконечную молодость. Да, у нас, "молодых", если хотите, все болит. И душа — особенно. За тех, кто нам с этим "здоровьем" звонит. Все боюсь, что нарвутся на меня в ту минуту, когда я гневаюсь.

Не знают, какой я в гневе страшный. Выздоравливаю сразу. Исцеляюсь мигом от всего…» — написал он.

Пост юморист сопроводил снимком, на котором он позирует с голым торсом.

В марте 2021 года Шифрин раскрыл размер своей пенсии и констатировал невозможность прожить на эти деньги. По словам юмориста, он получает 13 тысяч рублей в месяц.

