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12:38, 17 октября 2022Культура

Депутат Шолохов сообщил о ненадобности проверять классическую литературу

Депутат Шолохов заявил о ненадобности проверять классическую литературу на ЛГБТ-пропаганду

Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

Президент Международного совета музеев (ИКОМ) России, первый зампредседателя комитета Государственной Думы по культуре Александр Шолохов заявил, что нет необходимости проверять классическую литературу на пропаганду нетрадиционных ценностей. Его слова приводит РИА Новости.

«Сомневаюсь, что нужно классику проверять на какие-либо составляющие, и я думаю, и обращение союза, я просто не знаю об этом, но я предполагаю, что это обращение именно такое, показательное, для того, чтобы показать бессмысленность подобных действий, потому что на самом деле есть горячие головы, которые любое хорошее и правильное начинание готовы превратить в абсурдные результаты», — отметил Шолохов.

Депутат добавил, что положительно относится к законопроекту о запрете ЛГБТ-пропаганды, а также подчеркнул, что работал над вопросами возрастных маркировок для определенных литературных произведений.

Ранее вице-президент Российского книжного союза Леонид Палько написал письмо депутату Госдумы Александру Хинштейну с просьбой проверить некоторые русские и зарубежные классические произведения на пропаганду нетрадиционных ценностей. В числе произведений, требующих проверки, оказались «Тихий Дон» Михаила Шолохова, «Бесы» Федора Достоевского и «Обломов» Ивана Гончарова.

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Анастасия Астахова
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