Создательница «Анатомии страсти» купила особняк

Американская сценаристка Шонда Раймс купила огромный особняк в штате Коннектикут

Американская сценаристка Шонда Раймс, создавшая сериал «Анатомия страсти», купила огромный особняк в американском штате Коннектикут. Она отдала за объект более 15 миллионов долларов, сообщает New York Post.

Новое жилье сценаристки находится в городе Уэстпорт. Раймс отдала за него 15,17 миллиона долларов (более 937 миллионов рублей). Мегаособняк создательнице сериала продали супруги Бернштейн, которые являются основателями компании по производству игрушек Melissa & Doug.

Дом с 11 спальнями находится на участке площадью три гектара. Там есть баскетбольная площадка, боулинг, домашний кинотеатр, бассейн и просторный двор, покрытый газоном. Одна из особенностей дома — специальная печь для пиццы. Источник, знающий о приобретении сценаристки, заявил, что жилье в этом городе стоит дорого вне зависимости от района.

В январе Раймс продала свой дом в элитном жилом районе Лос-Анджелеса Хэнкок-Парк. Покупателем выступил крупный владелец недвижимости Ашер Хэндлер. Он заплатил за объект 21 миллион долларов (на тот момент более 1,6 миллиарда рублей).