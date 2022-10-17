В США описали политику Байдена одной фразой

Автор Fox News Паздер описал политику президента США Байдена призывом «Остановите глупца»

Политические провалы, которые допустила администрация президента США Джо Байдена, повлекут за собой победу республиканцев на промежуточных выборах и пересмотр рядя вопросов на повестке дня. Об этом заявил Энди Паздер в материале для Fox News.

Паздер описал политику Байдена одной фразой — призывом «Остановите глупца». Он назвал этот лозунг наиболее подходящим для кампании республиканцев. Среди кризисов, которые допустил глава государства и его сторонники, автор назвал «рецессию, инфляцию, дефицит энергии, открытые границы, разгул преступности и угрозу Армагеддона».

Социологические опросы показывают, что республиканцы вернут лидерство в палате представителей в день выборов 8 ноября. Исследование Monmouth University, представленное на прошлой неделе, продемонстрировало, что этого желают 47 процентов граждан.

«Если выборы пройдут так, как ожидается, контроль республиканцев над одной или обеими палатами конгресса, к счастью, ознаменует начало конца катастрофического президентства Байдена», — подчеркнул журналист.

Ранее Fox News назвал процент американцев, поддерживающих Байдена. Только 33 процента граждан выразили желание подержать действующего главу государства на предстоящих в 2024 году выборах.