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22:43, 17 октября 2022Мир

В США описали политику Байдена одной фразой

Автор Fox News Паздер описал политику президента США Байдена призывом «Остановите глупца»
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Политические провалы, которые допустила администрация президента США Джо Байдена, повлекут за собой победу республиканцев на промежуточных выборах и пересмотр рядя вопросов на повестке дня. Об этом заявил Энди Паздер в материале для Fox News.

Паздер описал политику Байдена одной фразой — призывом «Остановите глупца». Он назвал этот лозунг наиболее подходящим для кампании республиканцев. Среди кризисов, которые допустил глава государства и его сторонники, автор назвал «рецессию, инфляцию, дефицит энергии, открытые границы, разгул преступности и угрозу Армагеддона».

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Социологические опросы показывают, что республиканцы вернут лидерство в палате представителей в день выборов 8 ноября. Исследование Monmouth University, представленное на прошлой неделе, продемонстрировало, что этого желают 47 процентов граждан.

«Если выборы пройдут так, как ожидается, контроль республиканцев над одной или обеими палатами конгресса, к счастью, ознаменует начало конца катастрофического президентства Байдена», — подчеркнул журналист.

Ранее Fox News назвал процент американцев, поддерживающих Байдена. Только 33 процента граждан выразили желание подержать действующего главу государства на предстоящих в 2024 году выборах.

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Марина Совина
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