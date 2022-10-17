В США описали политику Байдена одной фразой
Политические провалы, которые допустила администрация президента США Джо Байдена, повлекут за собой победу республиканцев на промежуточных выборах и пересмотр рядя вопросов на повестке дня. Об этом заявил Энди Паздер в материале для Fox News.
Паздер описал политику Байдена одной фразой — призывом «Остановите глупца». Он назвал этот лозунг наиболее подходящим для кампании республиканцев. Среди кризисов, которые допустил глава государства и его сторонники, автор назвал «рецессию, инфляцию, дефицит энергии, открытые границы, разгул преступности и угрозу Армагеддона».
Социологические опросы показывают, что республиканцы вернут лидерство в палате представителей в день выборов 8 ноября. Исследование Monmouth University, представленное на прошлой неделе, продемонстрировало, что этого желают 47 процентов граждан.
«Если выборы пройдут так, как ожидается, контроль республиканцев над одной или обеими палатами конгресса, к счастью, ознаменует начало конца катастрофического президентства Байдена», — подчеркнул журналист.
Ранее Fox News назвал процент американцев, поддерживающих Байдена. Только 33 процента граждан выразили желание подержать действующего главу государства на предстоящих в 2024 году выборах.