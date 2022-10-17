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13:29, 17 октября 2022Силовые структуры

В российском регионе арестовали таксиста за приставание к молодой пассажирке

В Тюмени таксиста поместили в СИЗО за домогательства к уснувшей 19-летней пассажирке

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В Тюмени суд поместил в СИЗО 21-летнего местного жителя за домогательства к 19-летней девушке. Об этом в понедельник, 17 октября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, утром 9 октября водитель такси подвозил уснувшую девушку, которая возвращалась из ночного клуба. Там он начал приставать к спящей девушке, однако она проснулась и выбежала из машины, а фигурант скрылся.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Саратовской области осудили на 13 лет педофила, домогавшегося малолетнего пасынка.

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Екатерина Власова
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