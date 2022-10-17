Молдавия решила закрыть небо от России

Президент Молдавии Санду: страна ответит, если Россия нарушит ее воздушное пространство

Молдавия предпримет необходимые оборонительные меры, если Россия нарушит воздушное пространство страны, заявила президент республики Майя Санду, передает ТАСС.

«Если Россия как-то осмелится посягнуть таким способом на суверенитет и территориальную целостность, естественно, мы предпримем меры защиты», — сказала Санду.

При этом она понадеялась, что ситуация не дойдет до такой стадии.

10 октября в Министерстве иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии обвинили Россию в нарушении воздушного пространства республики.

По информации ведомства, три российские крылатые ракеты, выпущенные с военных кораблей в Черном море, пролетели над территорией страны в районе села Колбасна (населенный пункт находится в непризнанной Приднестровской Молдавской республики — прим. «Ленты.ру»).