Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:31, 17 октября 2022Бывший СССР

Молдавия решила закрыть небо от России

Президент Молдавии Санду: страна ответит, если Россия нарушит ее воздушное пространство

Фото: Vitalie Sitnic / Unsplash

Молдавия предпримет необходимые оборонительные меры, если Россия нарушит воздушное пространство страны, заявила президент республики Майя Санду, передает ТАСС.

«Если Россия как-то осмелится посягнуть таким способом на суверенитет и территориальную целостность, естественно, мы предпримем меры защиты», — сказала Санду.

При этом она понадеялась, что ситуация не дойдет до такой стадии.

10 октября в Министерстве иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии обвинили Россию в нарушении воздушного пространства республики.

По информации ведомства, три российские крылатые ракеты, выпущенные с военных кораблей в Черном море, пролетели над территорией страны в районе села Колбасна (населенный пункт находится в непризнанной Приднестровской Молдавской республики — прим. «Ленты.ру»).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Василий Мека
Обсудить
Последние новости
Собянин заявил о завершении частичной мобилизации в Москве
Напавшим на сотрудников телеканала россиянам пригрозили уголовным делом
Раскрыт возможный объем совместных закупок газа странами ЕС
Уязвимость Microsoft Office позволила расшифровать письма
Украина захотела привлечь США к добыче газа
В Киеве снова объявлена воздушная тревога
Минобороны отчиталось о поражении батареи американских гаубиц М777
Российские войска отбили попытку ВСУ прорвать оборону в Херсонской области
Воздушные поцелуи Пугачевой Гребенщикову попали на видео
Минобороны раскрыло потери ВСУ на купянском направлении
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.