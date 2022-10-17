Apple изменила iPhone из-за санкций США

Nikkei: Apple отказалась от китайских деталей в iPhone из-за давления США

Компания Apple была вынуждена изменить конструкцию iPhone из-за политического давления. Об этом сообщает издание Nikkei.

Как рассказали журналистам агентства несколько источников, американская компания планировала использовать в своих смартфонах комплектующие китайского производства. Речь шла о 128-слойных модулях памяти NAND от фирмы Yangtze Memory Technologies (YMTC). Выяснилось, что Apple завершила сертификацию деталей, чтобы использовать их в своих устройствах, но в последний момент отказалась от этой идеи.

«Продукция прошла проверку, но не пошла на производственные линии, когда началось массовое производство нового iPhone», — отметил источник. По словам инсайдеров, причиной пересмотра конструкции iPhone стало давление правительства США, которое заподозрило YMTC в связях с Пекином. 7 октября Вашингтон добавил YMTC в так называемый непроверенный список — американские компании не могут сотрудничать с фирмами, находящимися в данном списке. Также вероятно, что правительство США введет против YMTC санкции.

Опрошенные агентством аналитики отметили, что Apple планировала использовать компоненты YMTC для смартфонов, продаваемых глобально. Из-за того, что фирму субсидировало государство, стоимость модулей памяти была дешевле, чем у конкурентов как минимум на 20 процентов.

В середине октября журналисты Nikkei выяснили, что себестоимость iPhone 14 Pro Max составила 501 доллар при цене от 1099 долларов. Это на 20 процентов выше, чем себестоимость материалов iPhone 13 Pro.