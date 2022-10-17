Вассерман прокомментировал идею мобилизации депутатов

Вассерман раскритиковал предложение Миронова лишить депутатов отсрочки от мобилизации

Депутат Госдумы, публицист и телеведущий Анатолий Вассерман раскритиковал законопроект фракции «Справедливая Россия — За правду», который предполагает отмену отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации для сенаторов и депутатов. Идею лишить парламентариев брони от мобилизации Вассерман прокомментировал в разговоре с «Газетой.Ru».

«Мне идея Сергея Михайловича представляется непросчитанной. Эмоционально я его понимаю, но каждый депутат и каждый сенатор имеет очень серьезный круг обязанностей. Депутат выбран многими тысячами избирателей именно для того, чтобы исполнять эти обязанности для них. Получается, что уход депутата в вооруженные силы лишает его избирателей представительства их интересов», — сказал он.

Вассерман отметил, что ситуация с сенаторами несколько иная, поскольку они получают свои посты другим способом. «Но опять же сенаторы представляют интересы своих регионов, и уход сенатора в вооруженные силы значит, что его регион лишается представительства своих интересов», — указал публицист.

Он обратил внимание на то, что те депутаты, которые уже отправились в зону спецоперации, приняли это решение самостоятельно и без принуждения. Вассерман также добавил, что в случае принятия законопроекта призыв в армию его не затронет, поскольку ему скоро исполнится 70 лет. «Более того, с учетом моего реального состояния здоровья я не уверен даже, что мог бы пойти добровольцем во что-нибудь вроде народного ополчения», — заключил он.

Ранее Вассерман причислил Лаврентия Берию к одним из лучших в мире руководителей проектов. По мнению публициста, этот советский деятель заслужил создание полноценного музея в его честь.