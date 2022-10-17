В российском городе опубликовали памятку о действиях во время воздушной тревоги

Мэрия Владимира представила памятку для жителей о действиях во время воздушной тревоги

Мэрия Владимира представила памятку для жителей о действиях во время воздушной тревоги и в бомбоубежищах. Ее опубликовали на официальном сайте органов власти российского города.

В инструктаже чиновники пояснили, что после сирен и объявления «Внимание всем!» жители Владимира должны укрыться в бомбоубежищах.

В памятке подчеркивается, что горожанам следует беспрекословно выполнять указания старшего по укрытию. Также чиновники предупредили, что в бомбоубежищах нельзя курить, шуметь, расходовать без команды старшего по укрытию запас воды и продовольствия.

В сентябре сообщалось, что в России возрос спрос на покупку бомбоубежищ. Больше всего запросов поступило от жителей приграничных с Украиной Курской и Белгородской областей.

Цена на подобные конструкции зависит от региона установки и обустройства, сумма варьируется от 150 тысяч до 10 миллионов рублей.