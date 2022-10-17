Власти раскрыли потери ВСУ за последние полтора месяца на херсонском направлении

Власти Херсонской области заявили о потере ВСУ около 9800 военных за полтора месяца

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли порядка 9800 военнослужащих за последние полтора месяца на херсонском направлении. Об этом сообщил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в эфире «Первого канала».

Кроме того, украинская сторона потеряла свыше 1590 единиц техники на херсонском направлении, добавил он. Всего за это время было уничтожено 320 танков, порядка 250 боевых машин пехоты, 542 боевые бронированные машины, а также 36 самолетов и 7 вертолетов, уточнил Стремоусов.

По его словам, сообщения о продвижении ВСУ на херсонском направлении являются ложными. Ситуацию в регионе он назвал «полностью контролируемой».