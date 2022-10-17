Стало известно о возвращении военных ЛНР из украинского плена

Народная милиция ЛНР сообщила, что 11 военных республики вернулись из украинского плена

Военнослужащие Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) вернулись из украинского плена. Об их возвращении сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Важно! 11 военнослужащих Народной милиции ЛНР вернулись домой из украинского плена! Ночью 16 октября 2022 года в Луганскую народную республику прибыла группа из 11 военнослужащих Народной милиции, освобожденных из украинского плена в рамках договоренностей по обмену военнопленными, достигнутых благодаря непосредственному участию руководства ЛНР и РФ», — сказано в сообщении ведомства.

Также стало известно, что военнослужащих доставили в медицинское учреждение республики для оценки их физического и морально-психологического состояния. Кроме того, им обеспечат медицинскую помощь и реабилитацию после истязаний, которым они подверглись в плену.