Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:57, 17 октября 2022Россия

Стало известно о возвращении военных ЛНР из украинского плена

Народная милиция ЛНР сообщила, что 11 военных республики вернулись из украинского плена

Кадр: Telegram-канал «Народная милиция ЛНР»

Военнослужащие Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) вернулись из украинского плена. Об их возвращении сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Важно! 11 военнослужащих Народной милиции ЛНР вернулись домой из украинского плена! Ночью 16 октября 2022 года в Луганскую народную республику прибыла группа из 11 военнослужащих Народной милиции, освобожденных из украинского плена в рамках договоренностей по обмену военнопленными, достигнутых благодаря непосредственному участию руководства ЛНР и РФ», — сказано в сообщении ведомства.

Также стало известно, что военнослужащих доставили в медицинское учреждение республики для оценки их физического и морально-психологического состояния. Кроме того, им обеспечат медицинскую помощь и реабилитацию после истязаний, которым они подверглись в плену.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Названо условие присоединения Сербии к санкциям против России
Бывший замначальника ГИБДД погиб в аварии на юго-востоке столицы
Захотевший за рубеж россиянин с отсрочкой пересек границу с четвертого раза
Звезда «Короны» развеселила фанатов платьем в виде пакета с рыбой
Стало известно о возвращении военных ЛНР из украинского плена
В Windows нашли угрозу для миллионов компьютеров
Решение ОПЕК+ сократить добычу нефти назвали шагом навстречу России
Отстраненный от ЧМ игрок «Спартака» завершил карьеру в сборной Польши
Пьяный россиянин забил табуреткой до смерти собутыльника и изнасиловал его
Молодожены спасли младенцев из горящего здания во время медового месяца
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.